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Лука Дончич: Теперь все неизбежно будут сравнивать нас с Дэвисом

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Также серб высказался о перспективах Энтони

Лука Дончич: Теперь все неизбежно будут сравнивать нас с Дэвисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, высказался о чемпионе лиги и форварде "Даллас Маверикс" Энтони Дэвисе.

"Нас обменяли друг на друга, так что теперь все неизбежно будут нас сравнивать. Но он потрясающий игрок, и я думаю, что в "Далласе" у него всё получится", — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

Легендарный баскетболист и шестикратный чемпион североамериканской лиги Майкл Джордан отреагировал на бросок Луки Дончича через Энтони Дэвиса.

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Энтони Дэвис Лука Дончич
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