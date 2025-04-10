Лука Дончич: Теперь все неизбежно будут сравнивать нас с Дэвисом

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, высказался о чемпионе лиги и форварде "Даллас Маверикс" Энтони Дэвисе.

"Нас обменяли друг на друга, так что теперь все неизбежно будут нас сравнивать. Но он потрясающий игрок, и я думаю, что в "Далласе" у него всё получится", — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

Легендарный баскетболист и шестикратный чемпион североамериканской лиги Майкл Джордан отреагировал на бросок Луки Дончича через Энтони Дэвиса.