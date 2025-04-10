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Лука Дончич: Теперь все неизбежно будут сравнивать нас с Дэвисом
Также серб высказался о перспективах Энтони
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, высказался о чемпионе лиги и форварде "Даллас Маверикс" Энтони Дэвисе.
"Нас обменяли друг на друга, так что теперь все неизбежно будут нас сравнивать. Но он потрясающий игрок, и я думаю, что в "Далласе" у него всё получится", — приводит слова Дончича издание Clutch Points.
Легендарный баскетболист и шестикратный чемпион североамериканской лиги Майкл Джордан отреагировал на бросок Луки Дончича через Энтони Дэвиса.
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