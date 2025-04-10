Украинский защитник Иссуф Санон признан самым ценным игроком Латвийско-эстонской лиги в сезоне 2024/25.

В 28 матчах текущего сезона Иссуф набирал в составе ВЭФа 14.3 очка, 4.1 подбора, 3.5 передачи и 2.3 перехвата за 25 минут в среднем на площадке.

Команда Санона выиграла регулярный чемпионат с показателем 25-3 и сейчас преодолела первые два раунда плей-офф, одолев в четвертьфинале Вентспилс (2-1) и в полуфинале Огре (2-0). В финале ВЭФ сыграет против Рига Зелли.