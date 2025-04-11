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НБА. Индиана побеждает Кливленд, Мемфис уступает Миннесоте
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Нью-Йорк" – 115:106 (29:35, 27:27, 29:23, 30:21)
"Индиана" – "Кливленд" – 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30)
"Бруклин" – "Атланта" – 109:133 (14:33, 31:36, 29:34, 35:30)
"Милуоки" – "Новый Орлеан" – 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26)
"Мемфис" – "Миннесота" – 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22)
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