Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Дурена – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Идеальное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – данк центрового "Детройта" Джейдена Дурена в победном матче против "Нью-Йорк".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres
- Скандальный легионер Динамо продолжает тренироваться с юношеской командой. ФОТО
- Победный трехочковый Барнса – лучший момент тура НБА. Видео
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000