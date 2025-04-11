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НБА показала заключительный рейтинг кандидатов MVP сезона-2024/2025

Баскетбол

Лидер пока остается неизменным

НБА показала заключительный рейтинг кандидатов MVP сезона-2024/2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 11 апреля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый и заключительный рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Канадский защитник коллектива "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер, по мнению лиги, остался лидером среди остальных кандидатов, опередив сербского форварда "Денвер Наггетс" Николу Йокича.

Рейтинг MVP на 11 апреля 2025 года:

  1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").
  2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс").
  3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").
  4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").
  5. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс").
  6. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс").
  7. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").
  8. Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс").
  9. Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс").
  10. Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз").

В сезоне-2023/2024 MVP завоевал Никола Йокич, ставший самым ценным игроком в третий раз. Голосование жюри по определению обладателя титула MVP начнётся сразу после окончания регулярного сезона.

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