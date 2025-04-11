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НБА показала заключительный рейтинг кандидатов MVP сезона-2024/2025
Лидер пока остается неизменным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 11 апреля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый и заключительный рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Канадский защитник коллектива "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер, по мнению лиги, остался лидером среди остальных кандидатов, опередив сербского форварда "Денвер Наггетс" Николу Йокича.
Рейтинг MVP на 11 апреля 2025 года:
- Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").
- Никола Йокич ("Денвер Наггетс").
- Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").
- Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").
- Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс").
- Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс").
- Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").
- Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс").
- Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс").
- Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз").
В сезоне-2023/2024 MVP завоевал Никола Йокич, ставший самым ценным игроком в третий раз. Голосование жюри по определению обладателя титула MVP начнётся сразу после окончания регулярного сезона.
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