НБА показала заключительный рейтинг кандидатов MVP сезона-2024/2025

В пятницу, 11 апреля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый и заключительный рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Канадский защитник коллектива "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер, по мнению лиги, остался лидером среди остальных кандидатов, опередив сербского форварда "Денвер Наггетс" Николу Йокича.

Рейтинг MVP на 11 апреля 2025 года:

Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"). Никола Йокич ("Денвер Наггетс"). Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс"). Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"). Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"). Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс"). Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"). Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс"). Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс"). Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз").

В сезоне-2023/2024 MVP завоевал Никола Йокич, ставший самым ценным игроком в третий раз. Голосование жюри по определению обладателя титула MVP начнётся сразу после окончания регулярного сезона.