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К Евролиге может присоединиться клуб из Ближнего Востока
В организации всерьез бросают вызов влиянию НБА
Фото - Dubai BC
Баскетбольная Евролига рассматривает возможность включения команды "Дубай" в участники сезона 2025/26. Клуб основан в 2024 году и выступает в Адриатической лиге (ABA League).
Владелец итальянского "Виртуса" (Болонья) Массимо Дзанетти сообщил, что вопрос вступления дубайской команды находится на финальной стадии обсуждения. Он добавил, что это соглашение открывает множество новых возможностей. Ожидается, что клуб из Дубая получит специальное приглашение (wild card).
В ABA League в свой дебютный сезон коллектив идет на третьем месте и гарантировал место в плей-офф, выиграв 20 из 25 матчей. Сообщают, что другие участники Евролиги получат от клуба из ОАЭ по 2,5 млн евро в год и оплату всех расходов на переезды для гостевых поединков.
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