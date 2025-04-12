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НБА. Милуоки побеждает Детройт, Вашингтон уступает Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Милуоки" – 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)
"Индиана" – "Орландо" – 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)
"Филадельфия" – "Атланта" – 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)
"Бостон" – "Шарлотт" – 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)
"Нью-Йорк" – "Кливленд" – 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)
"Новый Орлеан" – "Майами" – 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)
"Чикаго" – "Вашингтон" – 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)
"Даллас" – "Торонто" – 124:102 (35:25, 31:13, 30:29, 28:35)
"Денвер" – "Мемфис" – 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)
"Миннесота" – "Бруклин" – 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)
"Юта" – "Оклахома" – 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)
"Портленд" - "Голден Стейт" - 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)
"Сакраменто" – "Клипперс" – 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)
"Финикс" – "Сан-Антонио" – 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)
"Лейкерс" – "Хьюстон" – 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)
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