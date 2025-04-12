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Михайлюк установил персональный рекорд по набранным очкам в НБА

Баскетбол

Великолепный матч от Святослава

Михайлюк установил персональный рекорд по набранным очкам в НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский баскетболист, игрок "Юты" Святослав Михайлюк сыграл в матче своего коллектива против "Оклахомы-Сити".

Наш соотечественник провел на игровой площадке 28 минут, за которые сумел набрать 27 очков, из них благодаря трехочковым броскам – 15.

За весь поединок украинский баскетболист реализовал 10 из 20 бросков, в то время как показатель реализации 3-очковых у него составил всего 35.57% (5/14).

Топ-5 самых результативных матчей Святослава Михайлюка в карьере:

27 очков: "Оклахома-Сити Тандер" (за "Юту Джаз", 12 апреля 2025 года)

26 очков: "Вашингтон Визардз" (за "Бостон Селтикс", 14 апреля 2024 года)

26 очков: "Торонто Рапторс" (за "Шарлотт Горнетс", 2 апреля 2023 года)

25 очков: "Хьюстон Рокетс" (за "Шарлотт Горнетс", 8 апреля 2023 года)

22 очка: "Торонто Рапторс" (за "Оклахому-Сити Тандер", 1 апреля 2021 года)

Результаты тура НБА

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Андрей Хижняк
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