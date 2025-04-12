Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Уильямса – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Сам себе ассистировал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – данк форварда "Оклахомы" Джейлина Уильямса в победном матче против "Юты".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клопп поставил условия для работы в Реале, – Defensa Central
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Шахтер громит ЛНЗ, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 11 апреля
- Чарльз Баркли: Майкл Джордан убил больше людей, чем чума
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000