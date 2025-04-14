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Победный двухочковый Кэррингтона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Это было очень вовремя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – победный двухочковый защитника "Вашингтона" Карлтона Кэррингтона в матче против "Маями".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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