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НБА. Орландо побеждает Атланту, Мемфис уступает Голден-Стейт
Результаты матчей плей-ин
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 15 на 16 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Атланта"
120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)
"Голден Стейт" – "Мемфис"
121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)
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