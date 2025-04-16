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НБА. Орландо побеждает Атланту, Мемфис уступает Голден-Стейт

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-ин

НБА. Орландо побеждает Атланту, Мемфис уступает Голден-Стейт

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Атланта"

120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)

"Голден Стейт" – "Мемфис"

121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)

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