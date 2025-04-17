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НБА. Маями побеждает Чикаго, Сакраменто уступает Далласу
Результаты матчей плей-ин
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Чикаго" – "Маями"
90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)
"Сакраменто" – "Даллас"
106:120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)
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