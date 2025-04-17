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НБА. Маями побеждает Чикаго, Сакраменто уступает Далласу

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-ин

НБА. Маями побеждает Чикаго, Сакраменто уступает Далласу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Чикаго" – "Маями"

90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)

"Сакраменто" – "Даллас"

106:120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)

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