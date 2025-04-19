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НБА. Маями побеждает Атланту, Даллас уступает Мемфис

Баскетбол

Результаты матчей плей-ин

НБА. Маями побеждает Атланту, Даллас уступает Мемфис

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Маями"↑

114 – 123 после ОТ (24-33; 29-29; 24-24; 29-20; 8-17)

"Мемфис"↑ - "Даллас"

120 – 106 (39-24; 27-25; 30-29; 24-28)

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