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НБА. Маями побеждает Атланту, Даллас уступает Мемфис
Результаты матчей плей-ин
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 18 на 19 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Маями"↑
114 – 123 после ОТ (24-33; 29-29; 24-24; 29-20; 8-17)
"Мемфис"↑ - "Даллас"
120 – 106 (39-24; 27-25; 30-29; 24-28)
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