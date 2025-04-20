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НБА. Миннесота побеждает Лейкерс, Детройт уступает Нью-Йорк

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф

НБА. Миннесота побеждает Лейкерс, Детройт уступает Нью-Йорк

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Детройт"

123 – 112 (27-27; 30-28; 26-36; 40-21)

"Лейкерс" – "Миннесота"

95 – 117 (28-21; 20-38; 30-35; 17-23)

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