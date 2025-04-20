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НБА. Миннесота побеждает Лейкерс, Детройт уступает Нью-Йорк
Результаты матчей плей-офф
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Детройт"
123 – 112 (27-27; 30-28; 26-36; 40-21)
"Лейкерс" – "Миннесота"
95 – 117 (28-21; 20-38; 30-35; 17-23)
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