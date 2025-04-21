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НБА. Оклахома побеждает Мемфис, Орландо уступает Бостону
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оклахома" - "Мемфис" - 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)
"Бостон" - "Орландо" - 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)
"Кливленд" - "Маями" - 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)
"Хьюстон" - "Голден Стейт" - 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
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