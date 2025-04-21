Данк Сенгуна – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

В ночь с 20 на 21 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Хьюстона" Альперена Сенгуна в проигранном матче против "Голден-Стейт".