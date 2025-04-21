Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА назвала финалистов в борьбе за звание MVP сезона
В этот список вошли три игрока
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала финалистов в борьбе за звание MVP сезона-2024/2025.
В число кандидатов вошли: Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") и Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").
Стоит отметить, что в начале апреля Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл, войдя в историю лиги.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- НБА. Маями побеждает Атланту, Даллас уступает Мемфис
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000