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НБА назвала финалистов в борьбе за звание MVP сезона

Баскетбол

В этот список вошли три игрока

НБА назвала финалистов в борьбе за звание MVP сезона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала финалистов в борьбе за звание MVP сезона-2024/2025.

В число кандидатов вошли: Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") и Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").

Стоит отметить, что в начале апреля Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл, войдя в историю лиги.

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