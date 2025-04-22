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НБА. Детройт побеждает Нью-Йорк, Денвер уступает Клипперс
Результаты матчей плей-офф
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Детройт"
94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)
Счет в серии: 1-1
"Денвер" – "Клипперс"
102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)
Счет в серии: 1-1
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