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НБА. Детройт побеждает Нью-Йорк, Денвер уступает Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

НБА. Детройт побеждает Нью-Йорк, Денвер уступает Клипперс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Детройт"

94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)

Счет в серии: 1-1

"Денвер" – "Клипперс"

102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)

Счет в серии: 1-1

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