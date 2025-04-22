Трехочковый Леонарда – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

В ночь с 21 на 22 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый форварда "Клипперс" Кавая Леонарда в победном матче против "Денвер".