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Кавай Леонард стал автором достижения, которое покорялось лишь трём игрокам

Баскетбол

Неверотный матч провел баскетболист

Кавай Леонард стал автором достижения, которое покорялось лишь трём игрокам

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в рамках плей-офф североамериканской лиги записал на свой счёт два или более матча за карьеру (у Кавая их два), в которых набрал 35+ очков (Леонард - 39) при 75%+ реализации бросков с игры.

Этого достижения Леонард добился во второй игре первого раунда плей-офф с "Денвер Наггетс" (105:102).

Ранее в истории НБА такое достижение удавалось лишь трём баскетболистам: Девину Букеру и Шакилу О’Нилу (оба – дважды) и Дирку Новицки (трижды).

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