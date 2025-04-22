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Леброн: Чемпионат - это весело, но сейчас меня интересует другое

Баскетбол

Леброн назвал единственную вещь, которая его сейчас волнует в баскетболе

Леброн: Чемпионат - это весело, но сейчас меня интересует другое

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что на данном этапе карьеры его волнует исключительно участие в плей-офф. В настоящий момент спортсмену 40 лет.

"Да, регулярный чемпионат это весело, но на данном этапе карьеры меня волнует только плей-офф. Я полностью сосредоточен на процессе. Когда дело доходит до плей-офф, баскетбол определённо как наркотик", - сказал Джеймс в своём подкасте Mind The Game.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" встречается с "Миннесотой Тимбервулвз". После первого матча в серии повела "Миннесота".

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