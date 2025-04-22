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Евролига установила новый зрительский рекорд
10 383 зрителя за матч
В сезоне Евролиги 2024/25 средняя посещаемость матчей составила 10 589 зрителей - это новый рекорд турнира.
По сравнению с предыдущим сезоном 2023/24, когда средний показатель составлял 10 383 зрителя, посещаемость выросла на 2%, что равняется дополнительным 206 зрителям на игру.
Абсолютным лидером по посещаемости стал белградский "Партизан" - его домашние матчи собирали в среднем 18 486 зрителей.
The EuroLeague's 2024–25 season set a new attendance record, averaging 10,589 fans per game ???? pic.twitter.com/xfVexzwtYw— BasketNews (@BasketNews_com) April 22, 2025
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