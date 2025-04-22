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Евролига установила новый зрительский рекорд

Баскетбол

10 383 зрителя за матч

Евролига установила новый зрительский рекорд

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В сезоне Евролиги 2024/25 средняя посещаемость матчей составила 10 589 зрителей - это новый рекорд турнира.

По сравнению с предыдущим сезоном 2023/24, когда средний показатель составлял 10 383 зрителя, посещаемость выросла на 2%, что равняется дополнительным 206 зрителям на игру.

Абсолютным лидером по посещаемости стал белградский "Партизан" - его домашние матчи собирали в среднем 18 486 зрителей.

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