Названа десятка самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Издание Sportico опубликовало обновленный список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, учитывая доходы с учетом инфляции. Легендарный баскетболист Майкл Джордан занял первое место, заработав за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд, значительную часть которых принесли спонсорские контракты, в том числе с Nike.

На второй строчке расположился гольфист Тайгер Вудс с $2,79 млрд, а третью позицию занял футболист Криштиану Роналду, чей заработок составил $2,23 млрд.

В топ-10 также вошли баскетболист Леброн Джеймс ($1,88 млрд), футболист Лионель Месси ($1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер ($1,82 млрд) и Джек Никлаус ($1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории