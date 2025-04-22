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Названа десятка самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
Возглавляет рейтинг не футболист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Sportico опубликовало обновленный список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, учитывая доходы с учетом инфляции. Легендарный баскетболист Майкл Джордан занял первое место, заработав за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд, значительную часть которых принесли спонсорские контракты, в том числе с Nike.
На второй строчке расположился гольфист Тайгер Вудс с $2,79 млрд, а третью позицию занял футболист Криштиану Роналду, чей заработок составил $2,23 млрд.
В топ-10 также вошли баскетболист Леброн Джеймс ($1,88 млрд), футболист Лионель Месси ($1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер ($1,82 млрд) и Джек Никлаус ($1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд).
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
- Майкл Джордан (баскетбол) - $4,15 млрд.
- Тайгер Вудс (гольф) - $2,79 млрд.
- Криштиану Роналду (футбол) - $2,23 млрд.
- Леброн Джеймс (баскетбол) - $1,88 млрд.
- Лионель Месси (футбол) - $1,85 млрд.
- Арнольд Палмер (гольф) - $1,82 млрд.
- Джек Никлаус (гольф) - $1,75 млрд.
- Дэвид Бекхэм (футбол) - $1,61 млрд.
- Роджер Федерер (теннис) - $1,59 млрд.
- Флойд Мейвезер (бокс) - $1,52 млрд.
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