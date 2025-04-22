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Названа десятка самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Баскетбол

Возглавляет рейтинг не футболист

Названа десятка самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание Sportico опубликовало обновленный список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, учитывая доходы с учетом инфляции. Легендарный баскетболист Майкл Джордан занял первое место, заработав за свою карьеру и после ее завершения $4,15 млрд, значительную часть которых принесли спонсорские контракты, в том числе с Nike.

На второй строчке расположился гольфист Тайгер Вудс с $2,79 млрд, а третью позицию занял футболист Криштиану Роналду, чей заработок составил $2,23 млрд.

В топ-10 также вошли баскетболист Леброн Джеймс ($1,88 млрд), футболист Лионель Месси ($1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер ($1,82 млрд) и Джек Никлаус ($1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

  1. Майкл Джордан (баскетбол) - $4,15 млрд.
  2. Тайгер Вудс (гольф) - $2,79 млрд.
  3. Криштиану Роналду (футбол) - $2,23 млрд.
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) - $1,88 млрд.
  5. Лионель Месси (футбол) - $1,85 млрд.
  6. Арнольд Палмер (гольф) - $1,82 млрд.
  7. Джек Никлаус (гольф) - $1,75 млрд.
  8. Дэвид Бекхэм (футбол) - $1,61 млрд.
  9. Роджер Федерер (теннис) - $1,59 млрд.
  10. Флойд Мейвезер (бокс) - $1,52 млрд.
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
22.04.2025 в 20:41
В этом списке самый смешной это чмонька, чувак развел тупо пущеглупых каталонцев, добавив в копилку бамжарсы самые позорные проигрыши в ее истории, и за это ему заплатили лярд евро...)))
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
22.04.2025 в 20:41
В этом списке самый смешной это чмонька, чувак развел тупо пущеглупых каталонцев, добавив в копилку бамжарсы самые позорные проигрыши в ее истории, и за это ему заплатили лярд евро...)))
Ответить
1
0

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