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56% игроков НБА назвали разыгрывающего Оклахомы MVP сезона-2024/2025
Баскетболист проводит отличный сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное североамериканское издание The Athletic провело опрос среди 155 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попросив их ответить, кто, по их мнению, должен быть признан самым ценным игроком (MVP) по итогу регулярного чемпионата лиги.
По мнению большинства, данной чести должен быть удостоен 26-летний канадский разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер. Его кандидатура получила 56% голосов.
А кандидатура 30-летнего сербского центрового "Денвер Наггетс" Николы Йокича набрала 37,4% голосов.
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