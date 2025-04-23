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НБА. Индиана побеждает Милуоки, Мемфис уступает Оклахоме
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Милуоки" – 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)
Счет в серии: 2-0
"Оклахома" – "Мемфис" – 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)
Счет в серии: 2-0
"Лейкерс" – "Миннесота" – 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)
Счет в серии: 1-1
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