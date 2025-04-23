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НБА. Индиана побеждает Милуоки, Мемфис уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Милуоки, Мемфис уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Милуоки" – 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)

Счет в серии: 2-0

"Оклахома" – "Мемфис" – 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)

Счет в серии: 2-0

"Лейкерс" – "Миннесота" – 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Счет в серии: 1-1

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