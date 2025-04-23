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Данк Эдвардса – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Мощное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Миннесоты" Антони Рубена Эдвардса в проигранном матче против "Лейкерс".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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