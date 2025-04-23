  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джордан – самый богатый спортсмен в истории по версии Sportico

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордан – самый богатый спортсмен в истории по версии Sportico

Баскетбол
Обновлено

Он этого заслуживает

Джордан – самый богатый спортсмен в истории по версии Sportico

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание Sportico опубликовало список из ТОП-10 спортсменов, заработавших наибольшее колличество денег на протяжении своей карьеры.

Возглавил перечень легендарный баскетболист Майкл Джордан, состояние которого оценивается в 4,15 миллиарда долларов. Вторая позиция у представителя гольфа Тайгера Вудса, а ТОП-3 замыкает португальский футболист Криштиану Роналду.

ТОП-10 самых оплачиваемых спортсменов всех времен по версии Sportico:

Майкл Джордан (США, баскетбол) - 4.15 миллиарда долларов

Тайгер Вудс (США, гольф) - 2.79 миллиарда

Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 2.23 миллиарда

Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 1.88 миллиарда

Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 1.85 миллиарда

Арнольд Пальмер (США, гольф) - 1.82 миллиарда

Джек Никлас (США, гольф) - 1.75 миллиарда

Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) - 1.61 миллиарда

Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 1.59 миллиарда

Флойд Мейвезер (США, бокс) - 1.52 миллиарда

По теме
yellow-arrow
Данк Эдвардса – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Индиана побеждает Милуоки, Мемфис уступает Оклахоме
yellow-arrow
56% игроков НБА назвали разыгрывающего Оклахомы MVP сезона-2024/2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости