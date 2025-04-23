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Джордан – самый богатый спортсмен в истории по версии Sportico
Он этого заслуживает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное издание Sportico опубликовало список из ТОП-10 спортсменов, заработавших наибольшее колличество денег на протяжении своей карьеры.
Возглавил перечень легендарный баскетболист Майкл Джордан, состояние которого оценивается в 4,15 миллиарда долларов. Вторая позиция у представителя гольфа Тайгера Вудса, а ТОП-3 замыкает португальский футболист Криштиану Роналду.
ТОП-10 самых оплачиваемых спортсменов всех времен по версии Sportico:
Майкл Джордан (США, баскетбол) - 4.15 миллиарда долларов
Тайгер Вудс (США, гольф) - 2.79 миллиарда
Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 2.23 миллиарда
Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 1.88 миллиарда
Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 1.85 миллиарда
Арнольд Пальмер (США, гольф) - 1.82 миллиарда
Джек Никлас (США, гольф) - 1.75 миллиарда
Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) - 1.61 миллиарда
Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 1.59 миллиарда
Флойд Мейвезер (США, бокс) - 1.52 миллиарда
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