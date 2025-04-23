НБА назвала победителя в номинации Лучший шестой игрок сезона-2024/2025

27-летний разыгрывающий "Бостон Селтикс" Пэйтон Притчард получил награду "Лучший шестой игрок" сезона-2024/2025. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Приз вручается игрокам, которые вносят существенный вклад в успех команды после выхода со скамейки запасных.

Пэйтон стал четвёртым игроком в истории "Селтикс", удостоенный этой награды. Ранее приз получали Кевин Макхэйл, Билл Уолтон и Малкольм Брогдон.

В нынешнем сезоне НБА Притчард в рамках регулярного чемпионата принял участие в 80 матчах, в которых в среднем набирал 14,3 очка, совершил 3,8 подбора и отдавал 3,5 передачи.