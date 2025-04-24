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НБА. Бостон побеждает Орландо, Маями уступает Кливленду
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Орландо" – 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)
Счет в серии: 2-0
"Кливленд" – "Маями" – 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)
Счет в серии: 2-0
"Хьюстон" – "Голден Стейт" – 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)
Счет в серии: 1-1
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