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Данк Грина – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

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Данк Грина – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Хьюстон" Джейлена Грина в победном матче против "Голден-Стейт".

ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:

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