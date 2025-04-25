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НБА. Клипперс побеждает Денвер, Мемфис уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Клипперс побеждает Денвер, Мемфис уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Клипперс" – "Денвер" – 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13)

Счет в серии: 2-1

"Мемфис" – "Оклахома" – 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)

Счет в серии: 0-3

"Детройт" – "Нью-Йорк" – 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25)

Счет в серии: 1-2

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