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Данк Бизли – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Прекрасное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Детройта" Малика Бизли в проигранном матче против "Нью-Йорк".
ТОП-10 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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