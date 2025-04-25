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Игрок Кливленда получит солидную сумму за индивидуальную награду

Баскетбол

В новом контракте эта сумма существенно увеличится

Игрок Кливленда получит солидную сумму за индивидуальную награду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард "Кливленд Кавальерс" Эван Мобли благодаря получению награды лучшему игроку оборонительного плана (DPOY) по итогам минувшего регулярного чемпионата по условиям контракта с командой заработает дополнительные $ 45 млн. Об этом условии в соглашении Мобли с "Кавальерс" рассказал известный инсайдер Бобби Маркс.

Летом прошлого года Эван договорился с "Кавальерс" о максимальном продлении контракта новичка на пять лет на $ 224 млн. Теперь же общая сумма должна увеличиться до $ 269 млн.

В нынешнем регулярном чемпионате Мобли в среднем за матч набирал 18,5 очка, делал 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,6 блок-шота и 0,9 перехвата.

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