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НБА. Орландо побеждает Бостон, Индиана уступает Милуоки
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Бостон" – 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)
Счет в серии: 1-2
"Милуоки" – "Индиана" – 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)
Счет в серии: 1-2
"Миннесота" – "Лейкерс" – 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20)
Счет в серии: 2-1
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