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НБА. Орландо побеждает Бостон, Индиана уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Орландо побеждает Бостон, Индиана уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Бостон" – 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)

Счет в серии: 1-2

"Милуоки" – "Индиана" – 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)

Счет в серии: 1-2

"Миннесота" – "Лейкерс" – 116:104 (32:26, ​​22:32, 32:26, ​​30:20)

Счет в серии: 2-1

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