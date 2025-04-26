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Данк Эдвардса – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Со всей силы

Данк Эдвардса – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Миннесоты" Антони Рубена Эдвардса в победном матче против "Лейкерс".

ТОП-10 лучших моментов тура плей-офф НБА:

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