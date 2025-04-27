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НБА. Кливленд побеждает Маями, Мемфис уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Кливленд побеждает Маями, Мемфис уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Маями" – "Кливленд" – 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, ​​23:36)

Счет в серии: 0-3

"Мемфис" – "Оклахома" – 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

Счет в серии: 0-4

"Клипперс" – "Денвер" – 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)

Счет в серии: 2-2

"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)

Счет в серии: 2-1

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