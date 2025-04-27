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НБА. Кливленд побеждает Маями, Мемфис уступает Оклахоме
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 26 на 27 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Маями" – "Кливленд" – 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)
Счет в серии: 0-3
"Мемфис" – "Оклахома" – 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)
Счет в серии: 0-4
"Клипперс" – "Денвер" – 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)
Счет в серии: 2-2
"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)
Счет в серии: 2-1
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