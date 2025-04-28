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НБА. Нью-Йорк побеждает Детройт, Милуоки уступает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Детройт, Милуоки уступает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Нью-Йорк" – 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)

Счет в серии: 1-3

"Миннесота" – "Лейкерс" – 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)

Счет в серии: 3-1

"Орландо" – "Бостон" – 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)

Счет в серии: 1-3

"Милуоки" – "Индиана" – 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28)

Счет в серии: 1-3

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