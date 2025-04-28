Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Тернера – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Индианы" Майлса Тернера в победном матче против "Милуоки".
ТОП-10 лучших моментов тура плей-офф НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Камбэк Динамо в игре с Шахтером, чемпионство Ливерпуля, голы Яремчука, Зубкова и Сикана. Главные новости за 27 апреля
- Игрок Кливленда получит солидную сумму за индивидуальную награду
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000