Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс вышел на третье место по числу дабл-даблов в плей-офф НБА
Баскетболист продолжает идти к вершине
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Миннесотой Тимбервулвз" набрал 27 очков и совершил 12 подборов, что стало его 144-м дабл-даблом в карьере в рамках плей-офф североамериканской лиги.
В серии плей-офф с "Миннесотой" Джеймс превзошёл Шакила О'Нила и занял третье место по количеству дабл-даблов в истории НБА в рамках постсезона. В настоящий момент Леброн уступает только Мэджику Джонсону (157) и Тиму Данкану (164).
Напомним, сам матч закончился победой "Миннесоты" со счётом 116:113.
Популярное сейчас
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
- НБА. Кливленд побеждает Маями, Мемфис уступает Оклахоме
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира