Леброн Джеймс вышел на третье место по числу дабл-даблов в плей-офф НБА

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Миннесотой Тимбервулвз" набрал 27 очков и совершил 12 подборов, что стало его 144-м дабл-даблом в карьере в рамках плей-офф североамериканской лиги.

В серии плей-офф с "Миннесотой" Джеймс превзошёл Шакила О'Нила и занял третье место по количеству дабл-даблов в истории НБА в рамках постсезона. В настоящий момент Леброн уступает только Мэджику Джонсону (157) и Тиму Данкану (164).

Напомним, сам матч закончился победой "Миннесоты" со счётом 116:113.