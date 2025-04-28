Лидер Милуоки получил разрыв ахиллова сухожилия

34-летний звёздный разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с "Индианой Пэйсерс" (103:129) получил разрыв ахиллова сухожилия, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

"Магнитно-резонансная томография, проведённая ранее в тот же день, показала серьёзность травмы, которая завершила сезон Лилларда, а также поставила под угрозу его сезон-2025/2026 из-за длительного периода восстановления после такой травмы", — приводит слова Чарании сайт издания.

После четырёх сыгранных встреч с "Индианой" команда из Милуоки уступает в серии со счётом 1-3.