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НБА. Кливленд побеждает Маями, Хьюстон уступает Голден-Стейт
Результаты матчей тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Маями" – "Кливленд"↑ – 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)
Счет в серии: 0-4
"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)
Счет в серии: 3-1
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