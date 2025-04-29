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НБА. Кливленд побеждает Маями, Хьюстон уступает Голден-Стейт

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей тура плей-офф НБА

НБА. Кливленд побеждает Маями, Хьюстон уступает Голден-Стейт

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Маями" – "Кливленд"↑ – 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

Счет в серии: 0-4

"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)

Счет в серии: 3-1

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