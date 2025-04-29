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Джимми Батлер сравнялся с Майклом Джорданом по одному из статистических показателей

Баскетбол

Форвард провел результативный матч с Хьюстоном

Джимми Батлер сравнялся с Майклом Джорданом по одному из статистических показателей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Джимми Батлер принял участие в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с "Хьюстон Рокетс", в котором его команда одержала победу со счётом 109:106 (3-1).

Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 27 очков (7 из 12 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 12 из 12 — штрафные), шесть результативных передач и пять подборов. Показатель "плюс-минус" форварда по итогам встречи составил "+2".

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в социальной сети, Батлер сравнялся с легендарным Майклом Джорданом в истории плей-офф НБА по количеству игр с 25+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами без единой потери.

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