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НБА. Индиана побеждает Милуоки, Орландо проигрывает Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Милуоки, Орландо проигрывает Бостону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 апреля прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Милуоки" – 119:118 после OT (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

Счет в серии: 4-1

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)

Счет в серии: 3-2

"Бостон" – "Орландо" – 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

Счет в серии: 4-1

"Денвер" – "Клипперс" – 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)

Счет в серии: 3-2

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