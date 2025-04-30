В НБА назвали обладателя награды Новичок года

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила результаты голосования за звание "Новичок года" по итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025.

Победителем стал атакующий защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл, набравший в голосовании 482 балла. Второе и третье места заняли Закари Рисашер ("Атланта Хоукс") и Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз") соответственно.

Касл в течение сезона демонстрировал относительно стабильную игру, в среднем принося команде 14,7 очка, 4,1 передачи и 3,7 подбора при 26,7 минуте на паркете за матч.