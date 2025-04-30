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В НБА назвали обладателя награды Новичок года
Защитник Сан-Антонио набрал 482 балла
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила результаты голосования за звание "Новичок года" по итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025.
Победителем стал атакующий защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл, набравший в голосовании 482 балла. Второе и третье места заняли Закари Рисашер ("Атланта Хоукс") и Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз") соответственно.
Касл в течение сезона демонстрировал относительно стабильную игру, в среднем принося команде 14,7 очка, 4,1 передачи и 3,7 подбора при 26,7 минуте на паркете за матч.
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