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В НБА назвали обладателя награды Новичок года

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Защитник Сан-Антонио набрал 482 балла

В НБА назвали обладателя награды Новичок года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила результаты голосования за звание "Новичок года" по итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025.

Победителем стал атакующий защитник "Сан-Антонио Спёрс" Стефон Касл, набравший в голосовании 482 балла. Второе и третье места заняли Закари Рисашер ("Атланта Хоукс") и Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз") соответственно.

Касл в течение сезона демонстрировал относительно стабильную игру, в среднем принося команде 14,7 очка, 4,1 передачи и 3,7 подбора при 26,7 минуте на паркете за матч.

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