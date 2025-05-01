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НБА. Хьюстон побеждает Голден Стейт, Лейкерс уступают Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Хьюстон побеждает Голден Стейт, Лейкерс уступают Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Хьюстон" - "Голден Стейт" - 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)

Счет в серии: 2-3

"Лейкерс" - "Миннесота"↑ - 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)

Счет в серии: 1-4

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