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НБА. Хьюстон побеждает Голден Стейт, Лейкерс уступают Миннесоте
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 апреля на 1 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Хьюстон" - "Голден Стейт" - 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)
Счет в серии: 2-3
"Лейкерс" - "Миннесота"↑ - 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)
Счет в серии: 1-4
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