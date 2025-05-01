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Данк Томпсона – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 апреля на 1 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Хьюстон" Амена Томпсона в победном матче против "Голден-Стейт".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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