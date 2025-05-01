Мэджик Джонсон назвал причину поражения Лейкерс в матче с Миннесотой

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон назвал причину поражения "озёрников" в серии первого раунда плей-офф с "Миннесотой Тимбервулвз" (1-4) и поздравил "Миннесоту".

"Поздравляю моего хорошего друга, владельца "Миннесоты Тимбервулвз" Алекса Родригеса, суперзвезду Энтони Эдвардса и всю команду "Миннесоты Тимбервулвз" с победой над моими "Лейкерс" и выходом в следующий раунд.

"Лейкерс" уступили из-за того, что они ужасно действовали в обороне, они играли без "больших", а "Тимбервулвз" доминировали над ними в атаке", — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).