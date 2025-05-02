  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Нью-Йорк побеждает Детройт, Денвер уступает Клипперс

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Нью-Йорк побеждает Детройт, Денвер уступает Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Детройт, Денвер уступает Клипперс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Нью-Йорк"↑ – 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20)

Счет в серии: 2-4

"Клипперс" – "Денвер" – 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26)

Счет в серии: 3-3

По теме
yellow-arrow
Мэджик Джонсон назвал причину поражения Лейкерс в матче с Миннесотой
yellow-arrow
Данк Томпсона – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Хьюстон побеждает Голден Стейт, Лейкерс уступают Миннесоте
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости