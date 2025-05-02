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НБА. Нью-Йорк побеждает Детройт, Денвер уступает Клипперс
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Нью-Йорк"↑ – 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20)
Счет в серии: 2-4
"Клипперс" – "Денвер" – 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26)
Счет в серии: 3-3
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