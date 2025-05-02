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В Мемфис Гриззлиз назвали имя нового главного тренера команды
Ещё одно повышение
Фото: eurohoops
Исполнявший обязанности главного тренера "Мемфис Гриззлиз" Туомас Иисало будет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом пишет пресс-служба "Мемфиса".
Напомним, на посту наставника "Гриззлиз" финский специалист сменил Тейлора Дженкинса, которого уволили в марте 2025 года.
"Мемфис" по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
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