В Мемфис Гриззлиз назвали имя нового главного тренера команды

Исполнявший обязанности главного тренера "Мемфис Гриззлиз" Туомас Иисало будет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом пишет пресс-служба "Мемфиса".

Напомним, на посту наставника "Гриззлиз" финский специалист сменил Тейлора Дженкинса, которого уволили в марте 2025 года.

"Мемфис" по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.