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В Мемфис Гриззлиз назвали имя нового главного тренера команды

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В Мемфис Гриззлиз назвали имя нового главного тренера команды

Фото: eurohoops

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполнявший обязанности главного тренера "Мемфис Гриззлиз" Туомас Иисало будет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом пишет пресс-служба "Мемфиса".

Напомним, на посту наставника "Гриззлиз" финский специалист сменил Тейлора Дженкинса, которого уволили в марте 2025 года.

"Мемфис" по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

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