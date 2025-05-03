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НБА. Хьюстон побеждает Голден-Стейт и сравнивает счет в серии
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Голден Стейт" - "Хьюстон"
107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29)
Счет в серии: 3-3
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