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НБА. Хьюстон побеждает Голден-Стейт и сравнивает счет в серии

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Хьюстон побеждает Голден-Стейт и сравнивает счет в серии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Голден Стейт" - "Хьюстон"

107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29)

Счет в серии: 3-3

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